الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«سياحة النواب» تبحث تعظيم سياحة اليخوت وتحذر من تأثير الإغلاق المبكر على القطاع

سياحة النواب
سياحة النواب
فريدة محمد

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، طلب إحاطة بشأن النهوض بقطاع سياحة اليخوت، وتعظيم الاستفادة منها.

استعرضت النائبة إيلاريا حارص، طلب الإحاطة، مؤكدة أن مصر لديها مقومات تؤهلها للاستفادة من سياحة اليخوت لما لها من عوائد قوية على القطاع السياحي.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك خطة لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت، خصوصا وأن مصر لديها سواحل ممتدة وموانئ تساهم في وجود مردود كبير على القطاع السياحي.


من جانبها أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس اللجنة، أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت لما لها من تأثير كبير في دعم القطاع من ناحية، فضلا عن مساندة الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع مناقشات بين أعضاء اللجنة، بسبب قرار الإغلاق المبكر في التاسعة مساءا لتوفير الطاقة، وتأثيره على القطاع السياحي.

وأكد النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هذا القرار له تأثير كبير على السياحة، قائلا: نحن مع ترشيد استهلاك الطاقة، ولكن لابد من بحث إجراءات أكثر فعالية في التعامل مع القضية بما لا يؤثر على العديد من القطاعات المختلفة.

من جانبها أوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الأمر له تداعيات بالفعل على القطاع، قائلة: ولكن الأمر مرتبط بتداعيات عالمية، وهو في النهاية قرار دولة يجب على الجميع الالتزام به.

أشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن مبررات الدولة في هذا الشأن، أن قرار الإغلاق المبكر إجراء استثنائي بسبب الظروف العالمية.

وأكدت أنه سيتم دعوة وزيري السياحة، والطيران المدني، للتعرف على آليات التعامل في الفترة المقبلة في ضوء ما تشهده المنطقة من تغيرات أثرت على القطاعين.

لجنة السياحة والطيران المدني مجلس النواب النائبة سحر طلعت

