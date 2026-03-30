ولي العهد السعودي يستقبل ملك الأردن وأمير قطر في جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة يوم الاثنين الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالإضافة إلى أمير قطر تميم بن حمد.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإيراني على الدول الثلاث السعودية والأردن وقطر، بزعم الرد على الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.

واندلعت الحرب في نهاية فبراير الماضي، ما تسبب في مقتل كبار القادة الإيرانيين على رأسهم المرشد علي خامنئي، إلى جانب عشرات القادة العسكريين.

وجرى على مدار اليومين الماضيين، مباحثات رباعية في إسلام أباد، بغية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب التي كانت لها أثار كارثية على دول الشرق الأوسط، وباقي مناطق العالم.

وقد شارك وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، في المباحثات الرباعية بإسلام أباد، إلى جانب نظرائه في باكستان والسعودية وتركيا.