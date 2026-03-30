170 هدفا بـ 400 قذيفة.. إسرائيل تستهدف الصناعة العسكرية الإيرانية في 24 ساعة

سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي
ناصر السيد

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه شن غارات جوية على 170 هدفاً تابعاً للنظام الإيراني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مستخدماً نحو 400 قذيفة. 

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الأهداف في طهران شملت "مواقع لتصنيع محركات الطائرات المسيّرة، ومجمعاً صناعياً لتطوير مكونات الأنظمة القتالية، وموقعاً للبحث والتطوير، ومرفقاً لتخزين مكونات أساسية لمختلف أنواع الأسلحة.

وفي سياق آخر، أفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، اليوم، بتعرض مبنى صناعي وشاحنة وقود في مصفاة بازان النفطية بمدينة حيفا شمال الأراضي المحتلة، لشظايا صاروخ تم اعتراضه.

وأظهرت لقطات فيديو- بثتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية- ألسنة اللهب تتصاعد من خزان كبير في المصفاة، مصحوبة بدخان أسود كثيف تم إخماده سريعًا. 

ولم يتضح ما إذا كان سبب الحريق ناتج عن هجوم صاروخي أو حطام صاروخي.

فيما أٌشير إلى أن إسرائيل تمتلك مصفاتين للنفط، وأن غاراتها على إيران استهدفت حقل غاز جنوب فارس الإيراني، ومواقع بتروكيماوية أخرى.

