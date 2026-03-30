أمطار غزيرة الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل وتطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة .



وقالت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"،:" نشهد حالة من التقلبات الجوية تبدأ من مساء الثلاثاء على محافظة مطروح وسوف تسقط امطار غزيرة على محافظة مطروح وتتقدم وتصل لمحافظة الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري وهي امطار خفيفة ومتوسطة ".



وتابعت إيمان شاكر :" هناك فرص سقوط امطار خفيفة على القاهرة غدا، كما سيكون هناك نشاط رياح محمل بالرمال والاتربة في الصحراء الغربية ".

واكملت إيمان شاكر :" يوم الأربعاء المقبل سوق تسقط امطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وكما يبدأ سقوط امطار خفيفة صباحا يوم الأربعاء على القاهرة الكبرى وتزداد شدة الامطار مع ساعات ليل الأربعاء وحتى صباح الخميس ".

