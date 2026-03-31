الحكم على المتهمين بالتسبب فى وفاة السباح جون ماجد.. اليوم

تصدر محكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء الحكم على مدرب ومشرف سباحة بنادي الغابة الرياضى، بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة السباح جون ماجد.

كانت نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا أمرت بإحالة مدرب ومشرف السباحة بنادي الغابة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح جون ماجد داخل حمام السباحة بالنادى، وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة الطفل "جون ماجد" الذى توفى أثناء قيامه بتدريب السباحة فى نادٍ الرياضى، حيث تبين من التقرير أن الوفاة نتجت بسبب إسفكسيا الغرق، وما أعقبه من توقف قلبي تنفسي مطول أدى إلى نقص التروية، وأنه لا توجد بعموم الجثمان ثمة آثار إصابة تشير إلى عنف جنائي أو شبهة جنائية .

كانت النيابة العامة قد أمرت في واقعة وفاة "جون ماجد" الذى توفى متأثرا بما لحقه به جراء غرقه داخل حمام سباحة بنادي رياضي أثناء قيامه بأداء تدريباته مع أحد المدربين بالنادي، باستدعاء وانتداب الطب الشرعي الذى قام بإجراء الكشف الطبي وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وذلك لسماع أقواله حول طبية وأسباب الوفاة الحقيقية.

كان شاب في العقد الثاني من العمر قد لقى مصرعه داخل حمام سباحة وذلك بعد 24 يوما داخل المستشفى عقب نقله إليها بسبب تعرضه للغرق داخل حمام السباحة، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.