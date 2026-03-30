قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: استثمارات "إيني" مفتاح لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني

الطاقة
الطاقة
حسن رضوان

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشركة "إيني" الإيطالية يؤكد الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الغاز والبترول، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعامة قوية للأمن الطاقي لمصر.

وأضاف “ هلال” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمارات الجديدة والتوسع في الإنتاج ليس مجرد أرقام على الورق، بل هي عامل حاسم في تلبية الطلب المحلي، ودعم الصناعات الوطنية، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية كمركز إقليمي للطاقة".

وأكد عصام هلال أن الشراكة مع شركات عالمية ذات خبرة كبيرة مثل "إيني" تتيح نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر الوطنية، مشدداً على أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحقيق مردود اقتصادي مباشر للمواطن المصري.

وقال: "هذا النوع من التعاون يعكس رؤية الدولة الطموحة في تعزيز الاستثمارات، وضمان استقرار الطاقة، وتحويل قطاع الغاز والبترول إلى رافد قوي لدعم النمو الاقتصادي ومشروعات التنمية في مصر".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي اليوم، جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية لشركة "إيني" الإيطالية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في نسخته التاسعة وتستمر حتى 1 أبريل المقبل، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحّب رئيس الوزراء بجويدو بروسكو، والوفد المرافق له، وطلب نقل تحياته للرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "إيني" في مجال إنتاج الغاز والبترول. 

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتسريع وتيرة الإنتاج من مشروعات الغاز الطبيعي التي تنفذها شركة "إيني" في مصر، بما يُسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، مؤكدًا أن "إيني" شريك موثوق للغاية بالنسبة لنا. 

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في قطاعي الغاز والبترول، وتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية العاملة في هذين المجالين بالسوق المصرية، معربا عن تطلعه إلى قيام شركة "إيني" بالتوسع في استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء الفرص الواعدة التي يمتلكها قطاعا الغاز والبترول. 

وخلال اللقاء، أعرب جويدو بروسكو عن تقديره للتعاون المثمر مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأكد "بروسكو" التزام شركة "إيني" بمواصلة أنشطتها في مصر، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب دعم جهود زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات. 

وأشار  جويدو بروسكو إلى أن "إيني" تعمل وفقًا لاستراتيجية تعتمد على عدد من المحاور المهمة وهي تكثيف جهود البحث والاستكشاف وتسريع وتيرة الإنتاج من مشروعاتها الحالية في مصر، فضلًا عن التزامها بالدور المجتمعي بقطاع الصحة في مصر، حيث سيتم توقيع اتفاقيات مع وزارة الصحة اليوم في هذا الصدد تهدف إلى توفير ٤٠٠ سرير بإحدى المنشآت الطبية لخدمة مليون نسمة، وهو ما يأتي في إطار الدور المجتمعي المهم الذي تلعبه شركة "إيني" الإيطالية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم وضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري 2026.

استثمارات إيني تعزيز الأمن الطاقي مجلس الشيوخ

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
