عمرو الليثي يعلن تعرضه لأزمة صحية ويوجه الشكر للفريق الطبي

أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن تعرضه لأزمة صحية، موجها الشكر للجهاز الطبي القائم على رعاية حالته.

وكتب عمرو الليثي عبر فيسبوك: "خالص شكري وإمتناني لأساتذة الحالات الحرجة الدكتور تامر حجازي ودكتور بهاء الدين البشير وطاقم التمريض علي رعايتهم لي بعد إصابتي بأزمة صحية .. الحمد لله أنا أفضل حال وادعو الله ان يشفي كل مريض وخالص الشكر لحضراتكم".

من جانب آخر، كان قد تصدر برنامج «واحد من الناس» للإعلامى عمرو الليثى تريند منصة x بعد عرض حلقات موسم عيد الفطر 2026 على شاشة قناة الحياة.

ونشرت قناة الحياة عبر حسابها الرسمي على انستجرام: «عمرو الليثى على شاشة قناة الحياة.. والبرنامج يتصدر منصة إكس».

واستضاف الليثى فى حلقات عيد الفطر عدد من أبرز النجوم، وهم الفنان باسم سمرة، ماجد الكدوانى ويسرا اللوزى.

وفى حلقة أخرى، استضاف إياد نصار وكرمه تقديرًا لدوره البارز في مسلسل "صحاب الأرض" الذي حقق أعلى نسب مشاهدة في موسم رمضان 2026.