محمد الكحلاوي يطلق كليب "ضربة في مقـ.ـتل" على جميع المنصات الموسيقية

أطلق المطرب محمد الكحلاوي أحدث أعماله الغنائية في فيديو كليب بعنوان "ضربة في مقتل"، مستخدمًا تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ومنصة "Spotify".

وجاء الكليب بطابع درامي مميز، حيث اعتمد على تقنيات الـAI في تقديم رؤية بصرية مختلفة، والأغنية من كلمات الشاعرة إيناس رشاد، وألحان وتوزيع محمد الكحلاوي، بينما تولى الهندسة الصوتية المهندس مصطفى رؤوف.

وفي سياق متصل، يواصل محمد الكحلاوي حاليًا العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، تمهيدًا لطرحها خلال موسم صيف 2026.

كلمات أغنية “ضربة في مقتل”

"كانت ضربه ف مقتل والدرس انا حفظته وصميته، ونهايتك باينه من الاول والغلطه ف قلبي انا ربيته ومشيت ف طريقي وكملته، كان بعدك صعب وعديته كات ضربه ف مقتل والدرس انا حفظته وصميته ونهايتك باينه من الاول والغلطه ف قلبي انا ربيته، وان كان عالحب اللي ما بينا مش فاكره ده والله نسيته، انا كنت بعدي ويتحمل كان حبي لغلطك شماعه ، فاكر ندمك يشفعلك بلعن والله دي ساعه ، كان ذنب وكفرت انا عنه كفيته ووفيته ونهايتك كان لازم اشوفها في طريقي معاك مشيته، سلمتك قلبي مقدرتش غيرت مشاعره وفضيته، كان ذنب وكفرت انا عنه كفيته ووفيته ونهايتك كان لازم اشوفها ف طريقي معاك لما مشيته، واهو قلبي خلاص مبقاش قادر ويادوب اتنفس بباقيته".