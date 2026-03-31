سعر الدولار اليوم 31 مارس 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم .. يشهد سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 حالة من الاستقرار النسبي منذ التعاملات المسائية داخل البنوك المصرية أمس، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف.

ويحرص قطاع واسع من المتعاملين في السوق المصرفي على متابعة أسعار الدولار لحظة بلحظة، نظرًا لتأثيرها على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى ارتباطها بالعمليات التجارية والاستيرادية، ما يجعلها من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام يومي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية نحو 54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يعكس متوسط التداول داخل السوق المصرفي، ويعد مرجعًا رئيسيًا لأسعار العملات داخل البنوك.

ويأتي هذا المستوى في إطار حالة من الاستقرار التي يشهدها سعر الصرف خلال الفترة الحالية، دون تسجيل تغيرات ملحوظة مقارنة ببداية التعاملات اليومية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المسائية نحو 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، ليواصل استقراره عند نفس المستويات المسجلة خلال الساعات الماضية.

ويعد البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك الحكومية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء، ما يجعل أسعاره محط اهتمام واسع لدى المتابعين.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، محافظًا على نفس مستويات التسعير دون تغيير خلال تعاملات اليوم.

ويعكس هذا الثبات حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي، خاصة مع استقرار التدفقات الدولارية.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند نحو 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، دون أي تغيرات ملحوظة مقارنة بباقي البنوك العاملة في السوق.

ويأتي هذا التوافق في الأسعار بين البنوك نتيجة السياسات النقدية المنظمة لحركة سعر الصرف.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس مستوى مختلفًا نسبيًا، حيث بلغ نحو 52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، ليكون أقل من متوسط الأسعار المعلنة في باقي البنوك.

ويعكس هذا الفارق اختلاف سياسات التسعير بين بعض البنوك، وفقًا لحجم الطلب والمعروض لديها.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، مستقرًا عند نفس مستويات البنوك الكبرى داخل السوق المصري.

ويعكس ذلك حالة من التقارب في الأسعار بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، دون أي تغييرات تذكر خلال التعاملات المسائية.

ويأتي ذلك في إطار استقرار شامل يسيطر على سوق الصرف في الوقت الحالي.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

استقر سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي عند نحو 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، مواكبًا نفس مستويات التسعير السائدة في معظم البنوك.

ويعكس هذا التماثل في الأسعار حالة من الاتزان في السوق.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، ليستمر عند نفس المستويات دون تغيرات خلال تعاملات اليوم.

ويؤكد ذلك على ثبات حركة سعر الصرف داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، دون تسجيل أي اختلاف عن الأسعار المعلنة في باقي البنوك.

ويعكس ذلك حالة من التوافق في تسعير العملة الأجنبية.

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند نحو 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، ضمن نطاق الاستقرار العام الذي يشهده السوق.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة توازن العوامل المؤثرة في سوق الصرف.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى السعر المسجل في البنك المركزي المصري.

ويؤكد ذلك استمرار الاستقرار في أسعار الدولار داخل البنوك خلال التعاملات المسائية.

تحليل استقرار سعر الدولار اليوم في مصر

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، مدعومة باستقرار العوامل المؤثرة مثل حجم المعروض من العملات الأجنبية، إلى جانب استقرار الطلب داخل السوق.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الفترة المقبلة في حال عدم حدوث متغيرات اقتصادية مفاجئة تؤثر على حركة السوق، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة الأسعار بشكل مستمر لرصد أي تحركات جديدة.