زياد بهاء الدين: شركات البترول الأمريكية المستفيد الأكبر من الحرب على إيران

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الحرب على إيران شهدت تطورات غير متوقعة كان لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشددًا أن الأمر الأول غير المتوقع كان استعداد إيران للهجوم والقصف على محيطها، وهو ما حصل بالفعل قبل بداية العمليات العسكرية، أما الحدث الثاني، فهو غلق مضيق هرمز.

وشدد زياد بهاء الدين، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة على شاشة القاهرة والناس، على أن غلق مضيق هرمز من قبل إيران هو إجراء استراتيجي كبير كان يجب أن تؤخذه الإدارة الأمريكية في الاعتبار قبل الانخراط في هذه المغامرة.

وأشار زياد بهاء الدين أن مضيق هرمز يمر منه ما لا يقل عن 20% من إنتاج النفط والغاز في العالم، مؤكدًا أن التأثير المباشر لغلق المضيق يمتد إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، مضيفًا: “أتعجب أن المحللين في الإدارة الأمريكية لم يضعوا في تصورهم احتمال غلق مضيق هرمز من قبل إيران.”

وأوضح زياد بهاء الدين أن أسعار البترول والغاز الطبيعي تتأثر بشكل كبير من هذا الوضع، ما ينعكس تباعًا على مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن شركات البترول الأمريكية هي المستفيد الأكبر من الحرب على إيران، متوقعًا أن دول الخليج قادرة على استعادة مكانتها الاقتصادية بسرعة نسبية، على الرغم من حجم الضرر الكبير الذي لحق بالمنطقة.