موقف الأهلي من عودة أحمد قندوسي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن القرار النهائي لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن إمكانية عودة الجزائري أحمد القندوسي، لاعب وسط فريق لوجانو السويسري، إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أنباء عودته إلى الدوري المصري من جديد.

وقال محمد فاروق، عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN : الجهاز الفني للأهلي ، ولجنة الكرة لا يفضلان فكرة استعادة أحمد القندوسي من جديد إلى القلعة الحمراء.

وأضاف : لم ينجح اللاعب في إثبات نفسه بالشكل المطلوب خلال فترته السابقة مع الفريق، بالإضافة إلى كثرة إصاباته.

واختتم فاروق ، تصريحاته قائلا : استقر الأهلي على صرف النظر عن فكرة التعاقد معه مجدداً، رغم ارتباط اسمه مؤخرًا بإمكانية الانتقال إلى الزمالك وبيراميدز ، إلا أن الأحمر لا ينوي الدخول في سباق ضم اللاعب.