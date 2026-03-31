ضبط 7 مخالفات.. نائب محافظ مطروح يقود حملة مكبرة على المخابز الحر

قاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح حملة مكبرة على عدد من المخابز الإفرنجية بمدينة مرسى مطروح، بحضور مسؤولي التموين ومجلس المدينة وشرطة المرافق، للاطمئنان على جودة وأسعار الخبز السياحي والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفة، منها 6 محاضر لعدم الإعلان عن السعر وجودة الخبز ونقص أوزان ، ومحضر لاستخدام أسطوانة غاز منزلي في غير الغرض المخصص له.

وشدد نائب المحافظ على الالتزام بالأسعار وجودة الإنتاج ونظافة أماكن التصنيع، مع استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.