الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلماني: تصريحات الرئيس السيسي في «إيجبس 2026» تؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر إيجبس 2026 تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للدولة المصرية في إدارة ملف الطاقة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وأداة رئيسية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.


وأوضح «محسب» أن تأكيد الرئيس على التزام الدولة بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر بحلول منتصف العام الجاري يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، ويؤكد جدية الدولة في الحفاظ على مناخ استثماري جاذب ومستقر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مضيفا: هذا التوجه يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويدعم خطط التوسع في عمليات البحث والاستكشاف، بما ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.


وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ، إلى أن حديث الرئيس عن التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، يعكس إدراك الدولة لأهمية التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة في أسواق الغاز الطبيعي، موضحا أن مصر باتت تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتكون مركزاً إقليميا لتداول وتسييل الغاز، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.


وفيما يتعلق بالبعد الجيوسياسي، أكد «محسب» أن تحذيرات الرئيس من تداعيات استمرار الأزمات الإقليمية على أسواق الطاقة تعكس قراءة دقيقة للمشهد الدولي، مشيرا إلى أن ربط الرئيس بين أمن الطاقة والأمن الغذائي يبرز حجم التحديات التي تواجه الدول النامية في ظل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.


وتابع قائلا: "دعوة الرئيس للمجتمع الدولي وخاصة القوى الكبرى إلى تحمل مسئولياتها في وقف النزاعات،  تمثل موقفا متوازنا يعكس دور مصر التاريخي في دعم الاستقرار الإقليمي" ، لافتا إلى أن توجيه رسالة مباشرة إلى دونالد ترامب يؤكد أهمية الدور الأمريكي في احتواء الأزمات الراهنة.


وشدد النائب أيمن محسب على أن دعوة الرئيس للشركات العاملة في قطاع الطاقة لزيادة الإنتاج، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة، تؤكد توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التحول الأخضر، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمواجهة تغير المناخ، مؤكدا أن ما طرحه الرئيس  خلال المؤتمر يعكس رؤية شاملة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية، ويؤكد أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وشريك موثوق في تحقيق أمن الطاقة العالمي.

الجيش الإيراني : سنواصل الرد على أي عدوان حتى إنهاء التهديدات ومعاقبة المعتدين

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 180 منصة صواريخ في جنوب لبنان

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

