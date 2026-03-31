اندلاع حريق بمزرعة في أغورمي بسيوة

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء ، داخل إحدى المزارع بمنطقة أغورمي التابعة لواحة سيوة بمحافظة مطروح، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وتقوم قوات الحماية المدنية، بمشاركة الأهالي، بجهود كبيرة للسيطرة على الحريق ، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، فيما جارٍ حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الحادث.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحرائق في مناطق سيوة الزراعية غالبًا ما ترتبط بعوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة أو نشاط الرياح، ما يساعد على سرعة انتشار النيران داخل المزارع .