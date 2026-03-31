توزيع 200 كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية في قرى المحلة .. صور

شهدت قرى مركز المحلة الكبرى، انطلاق قافلة خيرية لتوزيع 200 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والحالات المستحقة، وذلك ضمن جهود جمعية الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً، تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية.

دعم تضامن الغربية

شملت عملية التوزيع قري الجابرية والعامرية وكفرالعبايدة والشهيد التابعة لمركز المحلة، حيث تم اختيار المستفيدين بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة الأرامل، والمطلقات، وذوي الهمم، والعمالة غير المنتظمة. وتحتوي الكراتين على السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن هذا الدعم يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكداً على استمرار القوافل لتغطية أكبر عدد من المناطق الريفية والنائية بمحافظة الغربية.

من جانبهم، عبر أهالي القرى المستهدفة عن امتنانهم لهذه المبادرة التي تساهم في تلبية متطلباتهم المعيشية، مشيدين بروح التكافل والتعاون التي تظهر بوضوح في مثل هذه الفعاليات.

تحرك تنفيذي عاجل

والجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.