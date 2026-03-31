وكيل زراعة الغربية يشهد فعاليات المدرسة الحقلية لمحصول القمح بالجميزة .. صور

شهد المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم فعاليات مدرسة حقلية موسعة بمحطة بحوث الجميزة.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية.

كما تأتي هذه الفعالية في سياق التعاون الدولي المثمر بين مديرية الزراعة بالغربية وبرنامج الاتحاد الأوروبي (كافي)، حيث ركزت على مناقشة أهم "الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القمح" (صنف مصر ٤)، لضمان تحقيق أعلى معدلات إنتاجية وجدوى اقتصادية للمزارعين.

شهدت الفعالية حضوراً مكثفاً ضم نخبة من السادة الباحثين والمتخصصين بمركز البحوث الزراعية، الأستاذ الدكتور ربيع الشافعي، مدير محطة بحوث الجميزة ، الدكتور السيد المصري، أستاذ القمح بمحطة بحوث الجميزة ، الدكتور جمال الشعراوي، أستاذ القمح ، الدكتور محمد أبو العينين، أستاذ الأمراض ، الدكتور محمود بدوي، أستاذ المياه والري، المهندس حمادة عمار مدير عام الادارة العامة للارشاد الزراعى ، المهندس وليد أبوسرية ، مديرادراة نظم المعلومات .

كما شارك في اللقاء خبراء برنامج الاتحاد الأوروبي، ومسؤولى الإرشاد الزراعي بالمديرية وبالإدارة الزراعية بالسنطة، وأخصائي المحاصيل، وجمع غفير من المهتمين بتطبيق التوصيات الفنية الحديثة.

بينما تناول اللقاء حزمة من الممارسات الزراعية الجيدة التي يجب اتباعها في هذه المرحلة الحرجة من عمر المحصول، ومن أهمها:

التأكيد على انتظام الري وتجنب "التغريق" أو "التعطيش"، خاصة في مراحل طرد السنابل وتكوين الحبوب.

الالتزام بالجرعات السمادية المقررة في المواعيد المناسبة لضمان جودة الحبة وقوتها.

استعراض طرق مكافحة الآفات والحشائش التي تؤثر على المحصول، مع التركيز على الاكتشاف المبكر للأصداء (الصدأ الأصفر) والتعامل الفوري معها.

صرح المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوعية المزارعين ميدانياً، مؤكداً أن "المدارس الحقلية" هي الجسر الذي يربط بين البحث العلمي والواقع التطبيقي في الحقول.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة للحقول من قبل فرق الإرشاد الزراعي، وتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين لتجاوز أي معوقات مناخية أو فنية قد تواجه المحصول.

وفي ختام كلمته أشار ، محفوظ على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات (مديرية الزراعة، مركز البحوث، والشركاء الدوليين) لتعظيم إنتاجية القمح بصفته المحصول القومي الأول، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الأمن الغذائي المنشود.