آية عبد الرحمن : توجيهات عاجلة من وزير النقل لإنهاء كوبري الباجور قبل 30 يونيو

أعلنت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، عن صدور توجيهات فورية من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة الانتهاء من أعمال كوبري الباجور العلوي بمحافظة المنوفية، وتسليمه قبل 30 يونيو المقبل.

وأوضحت النائبة آية عبد الرحمن علي صفحتها الشخصية فيس بوك أن ذلك جاء استجابة لما نقلته من مطالب أهالي مركز الباجور بشأن تسريع وتيرة العمل بالمشروع الحيوي، مؤكدة أنها عرضت الملف بشكل مباشر خلال لقائها مع وزير النقل، الذي استجاب على الفور ووجه بإنجاز الأعمال في أقرب وقت ممكن.

تخفيف التكدسات المرورية وتحسين حركة التنقل

وأكدت آية عبد الرحمن أن كوبري الباجور يمثل شريانًا مروريًا مهمًا لأهالي المنطقة، ومن شأنه تخفيف التكدسات المرورية وتحسين حركة التنقل، مشيرة إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تلبّي احتياجات المواطنين.

واختتمت النائبة تصريحها بتوجيه التهنئة لأهالي الباجور، مؤكدة أن تسليم الكوبري في الموعد المحدد سيكون خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.