محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات لمواجهة موجة طقس غير مستقرة حتى الخميس

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لموجة من الطقس غير المستقر، تتضمن فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ببعض المناطق.

وأوضح محافظ أسيوط أن رفع درجة الاستعداد يبدأ اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى انتهاء موجة الطقس السيئ المتوقعة بنهاية يوم الخميس، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للتعامل الفوري مع أية تداعيات محتملة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إلى جانب مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للعمل على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية لحظة بلحظة، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتدخل السريع في حال حدوث أية طوارئ.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية، برفع درجة الجاهزية القصوى، ومراجعة خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية المعدات والإمكانيات، وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع، مع تجهيز سيارات شفط المياه ومعدات التعامل مع تجمعات الأمطار، وتكثيف أعمال تطهير بالوعات الصرف ومخرات السيول.

كما شدد على أهمية التنسيق مع إدارة المرور لتأمين الطرق وتحقيق السيولة المرورية، خاصة في أوقات انخفاض الرؤية، مع رفع درجة الاستعداد بهيئات الإسعاف والحماية المدنية وكافة شركات المرافق، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والمنشآت الحيوية.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء فترات نشاط الرياح، والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة واللافتات المعدنية، والقيادة بهدوء على الطرق، لا سيما الصحراوية والمكشوفة، مع الإبلاغ الفوري عن أية حالات طارئة من خلال غرفة عمليات المحافظة من خلال الخط الساخن (114) أو عبر الأرقام التالية " أرضي 0882135858 - 0882135727 " على مدار 24 ساعة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم واستعداد كامل، وأنه يتم التعامل مع الموقف أولًا بأول، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الآثار السلبية لموجات الطقس السيئ.