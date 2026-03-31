الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعيين الدكتور محمد سيد إبراهيم رئيسًا لجامعة أسيوط الأهلية

تعيين الدكتور محمد سيد إبراهيم رئيسًا لجامعة أسيوط الأهلية
تعيين الدكتور محمد سيد إبراهيم رئيسًا لجامعة أسيوط الأهلية
إيهاب عمر

أعلن مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية تعيين الدكتور محمد سيد إبراهيم رئيسًا لجامعة أسيوط الأهلية لمدة أربع سنوات، وذلك عقب موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العاشرة لمجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، والتي عُقدت اليوم، الثلاثاء، بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، برئاسة الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والقائم بعمل رئيس مجلس الأمناء، وبحضور  اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير العمل بجامعة أسيوط الأهلية، والدكتور محمد عبد السميع، رئيس جامعة أسيوط الأسبق وأمين مجلس الأمناء، إلى جانب لفيف من أعضاء المجلس، والذي يضم الدكتور عزت عبد الله، رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والدكتور محمد سيد، رئيس جامعة سوهاج الأسبق، والدكتور محمد شلبي، نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والدكتور محمد صلاح الدين، نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والدكتور محمد محمد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والدكتور محمد عبد المنعم بكر، عميد كلية الطب الأسبق، والدكتورة مريم قمص، المدرس بكلية الحقوق وعضو مجلس النواب، والدكتور نوبى محمد.

كما شارك في اجتماع المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي الأسبق، والدكتور إسماعيل مقلد، عميد كلية التجارة الأسبق.

وفي مستهل الجلسة، رحب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، باللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والدكتور الدجوي، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس.

وأكد أهمية الاجتماعات الدورية للمجلس ودورها في دعم مسيرة الجامعة وترسيخ مكانتها، مشيرًا إلى التزام الجامعة بمواصلة تطوير بنيتها التحتية، في ضوء ما توليه الدولة المصرية من دعم ورعاية للجامعات الأهلية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن جامعة أسيوط الأهلية تمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية في صعيد مصر، من خلال ما تقدمه من برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما استعرض المنشاوي ما تم إنجازه خلال المرحلة الثانية من تجهيز المعامل العلمية بالجامعة، والتي شملت 68 معملًا متطورًا بإجمالي تكلفة بلغت 180 مليون جنيه، تضم تجهيزات وأجهزة حديثة وفق أحدث النظم العلمية العالمية، لخدمة مختلف القطاعات الطبية والهندسية والإنسانية.

من جانبه، أشاد الدكتور وائل الدجوي بما تحققه جامعة أسيوط الأهلية من تقدم ملحوظ ونجاحات متتالية، مؤكدًا أنها أصبحت نموذجًا واقعيًا يعكس أهداف إنشاء الجامعات الأهلية في مصر، والتي حظيت بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيرًا إلى حرص مجلس الأمناء على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي.

في السياق ذاته، أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الجامعة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تفرض مكانتها كأحد المشروعات التعليمية الطموحة، التي تسهم في دعم جهود التنمية العمرانية بمدينة أسيوط الجديدة، وتوفر بيئة تعليمية حديثة قائمة على الابتكار والإبداع، من خلال طرح برامج دراسية متطورة تؤهل خريجين قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأعرب عن ثقته في استمرار نجاح هذه التجربة التعليمية، التي تأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم وفق رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري. 

كما أكد دعم محافظة أسيوط الكامل للجامعة، واستعدادها لتذليل أية تحديات لضمان استمرار تميزها.

وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين مجلس الأمناء، أن المجلس قرر خلال اجتماعه رد الرسوم الدراسية الخاصة بالفصلين الدراسيين للعام الجامعي 2025/2026 لولي أمر الطالبة المرحومة فريدة محمد عيسى كدواني، المقيدة بالفرقة الثانية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتي وافتها المنية مؤخرًا في حادث أليم أثناء توجهها إلى الجامعة، معربًا عن خالص تعازي أعضاء المجلس لأسرتها.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الإدارية والمالية المتعلقة بسير العمل بالجامعة، والتي شملت دعم البنية التحتية والخدمات التعليمية والبحثية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة المؤسسية، واستدامة الأداء الأكاديمي والإداري بما يتماشى مع رؤية الجامعة وخططها المستقبلية.

