محافظ أسيوط: تحرير 290 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة بالمراكز والأحياء

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذت بمختلف مراكز وأحياء المحافظة أسفرت عن تحرير 290 محضرًا تموينيًا، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار السلع.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

وقال إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة وكيل الوزارة، واصلت تنفيذ حملات مفاجئة ودورية بمختلف القرى والمراكز، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 290 محضرًا متنوعًا.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 223 محضرًا، تنوعت بين نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم صرف بون للمواطنين، فضلًا عن مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجلات أو لوحات بيانات، إلى جانب ضبط حالات تصرف في الدقيق البلدي المدعم.

أما في مجال الأسواق والمحال التجارية، فقد أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر للمحال المخالفة، وضبط سجائر بدون فواتير أو مجهولة المصدر.

وفي قطاع المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير محاضر لمخالفات متنوعة، شملت التصرف في أسطوانات بوتاجاز، وعدم إعلان الأسعار، وغلق مستودع خلال مواعيد العمل الرسمية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي وبصورة مكثفة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الدعم المخصص لهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع ووصول الدعم إلى مستحقيه.