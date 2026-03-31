الدردير عن تشكيل إسبانيا أمام مصر : نعمل معاهم إيه

علق إلاعلامي عمرو الدردير علي تشكيل منتخب إسبانيا امام مصر وديا وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

وكتب الدرديري عبر فيسبوك: طب ودول نعمل معاهم ايه استرها يارب.

وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، تشكيل المنتخب لمواجهة إسبانيا وديا وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى، عمر مرموش.

البدلاء:

محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد نبيل كوكا، هشام حسن، محمود صابر، إبراهيم عادل، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، ناصر منسي.

تشكيل منتخب إسبانيا ضد مصر اليوم

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بيدرو بورو- موسكيرا- دين هويسين- أليكس جريمالدو.

وسط الميدان: كارلوس سولير- فورنالس- داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال- باريني- فيران توريس.