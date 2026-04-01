مقترح برلماني لاستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الطرق للحد من الحوادث .. تفاصيل

تقدمت أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ضرورة التحول إلى استخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على الطرق الرئيسية والمحاور المرورية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للاقتراح، أن هذا التحرك يأتي في ضوء ما شهدته مؤخرًا من حوادث مرورية بين الدراجات النارية والسيارات نتيجة ضعف الإضاءة في الطرق، وهو ما يعكس خطورة تقليل الإنارة في بعض المحاور ضمن إجراءات ترشيد الطاقة، وما يترتب عليه من آثار سلبية تمس سلامة المواطنين والأمن العام.

وأشارت إلى أن السياسات الحكومية خلال السنوات الماضية أظهرت اهتمامًا واضحًا بملف الطاقة البديلة، من خلال دعم مشروعات الطاقة الشمسية وإطلاق مبادرات لترشيد الاستهلاك، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.

وأضافت أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي تم تطبيقها مؤخرًا، والتي تضمنت خفض إضاءة بعض الطرق، كشفت عن تحديات ومخاطر متعددة، من بينها زيادة معدلات الحوادث، وارتفاع المخاوف الأمنية في بعض المناطق، فضلًا عن تداعيات اجتماعية واقتصادية كان من الممكن تجنبها من خلال تبني حلول بديلة أكثر استدامة.

وأكدت النائبة أن استخدام أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية يمثل أحد الحلول الفعالة التي تحقق التوازن بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن هذا النظام أثبت نجاحه في العديد من الدول كنموذج يجمع بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة.

واستعرضت عددًا من المؤشرات الدولية التي توضح أهمية هذا التوجه، حيث تمثل الإضاءة العامة نحو 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البنية التحتية للطرق في العديد من الدول، بينما يمكن لأنظمة الإضاءة الشمسية أن تخفض هذه التكلفة بنسبة تتراوح بين 40% و60%، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف الصيانة.

كما لفتت إلى تجارب دول مثل الهند وجنوب إفريقيا والمغرب، التي نجحت في تطبيق أنظمة الإضاءة الشمسية على الطرق السريعة والمناطق الحضرية، مما ساهم في تحقيق وفورات مالية وتحسين مستويات الأمان وتقليل الضغط على شبكات الكهرباء.

وأكدت أن مصر تمتلك مقومات قوية لاعتماد هذا النظام، في ظل ارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي التي تتراوح بين 7 و9 كيلوواط ساعة لكل متر مربع يوميًا، وهو ما يجعلها من الدول المؤهلة بقوة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية سواء في المناطق النائية أو على الطرق والمحاور الرئيسية.

وفي ضوء ذلك، دعت النائبة إلى تبني رؤية متكاملة للتوسع في استخدام أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية، بما يحقق التوازن بين ترشيد الطاقة وتعزيز السلامة العامة، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، أبرزها وضع خطة مرحلية لإحلال أنظمة الإضاءة الشمسية تبدأ بالطرق ذات الكثافة المرورية المرتفعة والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية شاملة، والتنسيق بين وزارات النقل والكهرباء والتنمية المحلية لضمان تكامل التنفيذ.

كما دعت إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم هذا التوجه، مع توفير حوافز للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسرّع من وتيرة التحول نحو أنظمة أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الإنارة العامة.