بعد تألقها في خطوبة نجلها.. صور تكشف عن أناقة لميس الحديدي

تصدرت الإعلامية لميس الحديدي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تألقها في خطوبة نجلها نور مساء أمس.

جذبت لميس الحديدي الأنظار في خطوبة نجلها بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخطف الإعلامية لميس الحديدي الأنظار بأناقتها، فهي من المشاهير التي تتمتع بذوق راقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تفضل لميس الحديدي أختيار الأزياء المتناسقة مع قوامها و التي تبرز رشاقتها، كما تعتمد على الإطلالت التي تجمع بين البساطة والأناقة في الكثير من الأحيان.

تحرص لميس الحديدي على تنسيق قطع المجوهرات الفخامة مع إطلالاتها، كما تفضل التنوع في التصميمات من حين لأخر.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد لميس الحديدي على تسريحات الشعر البسيطة و التقليدية، وتختار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها و التي تبرز جمالها.