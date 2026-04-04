التضامن: مشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة ينفذ عدداً من التدريبات الموسعة

نفذ مشروع زيادة التحاق الأطفال من سن يوم حتى أربع سنوات بدور الحضانة، المنفذ فى إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، عدداً من التدريبات الموسعة لبناء قدرات مقدمي الخدمة بالحضانات التابعة للجمعيات الأهلية بمحافظات "بني سويف – المنيا – أسيوط".

وأكدت حنان مصطفى، رئيسة الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة من خلال مشروع زيادة الالتحاق، يعمل على تنفيذ عدد من التدخلات المتكاملة لتطوير الحضانات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظات، من أهمها رفع كفاءة البنية التحتية وبناء قدرات مقدمي الخدمة بدور الحضانة، وتوفير سلات غذائية لأسر أطفال الحضانات والتوعية بالتغذية السليمة للأطفال والتوعية بالتربية الإيجابية والتنشئة السليمة.

من جانبها، قالت الدكتورة منال عبد الفضيل، القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة، إن التدريبات استهدفت المديرات الميسرات، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات، والمربيات، والرائدات الاجتماعيات، في محافظات "بني سويف – المنيا – أسيوط"، للتدريب على عدد من الأدلة الأساسية والمتقدمة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، والتوعية وتعديل الأعراف السلبية، ومنها الأدلة الخاصة بدور الأب من أجل رفاه الأسرة، ودليل التربية الإيجابية والتنشئة السليمة، وأدلة بناء القدرات "الأساسي - المتقدم" للميسرات والمديرات.

وأوضحت “عبد الفضيل” أنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومؤسسة ساويرس للتنمية، وبنك الطعام المصري، وبنك التعمير والإسكان، والجامعة الأمريكية "معمل عبداللطيف جميل".

وذكرت أن المشروع يستهدف تقديم عدد من الأنشطة والتدخلات المتكاملة التي يتم تنفيذها بالحضانات المستهدفة، ودراسة أثر التدخلات على زيادة التحاق أطفال الفئة العمرية من يوم حتى 4 سنوات بدور الحضانة، ومشاركة المرأة في سوق العمل، ويتم تنفيذ مشروع زيادة التحاق الأطفال في محافظات "بني سويف – المنيا – أسيوط – الغربية – الأقصر - قنا".

وأضافت القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة التجريبية للمشروع بمحافظة بنى سويف في ديسمبر 2025، حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية وتوفيق الأوضاع لـ16 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية بالمحافظة، وبناء القدرات وتدريب 144 من مقدمي الخدمة بالحضانات والجمعيات المستهدفة، من خلال حزمة تدريبية تشمل 6 أدلة تدريبية، كما تم توزيع صناديق الطعام بالتعاون مع بنك الطعام المصري لنحو 1200 أسرة من أولياء أمور أطفال الحضانات المطورة، فضلا عن إعداد وتدريب 55 ميسرا وميسرة على أدلة التوعية لتنفيذ أنشطة التوعية، وتعديل الأعراف السلبية والتربية الإيجابية، وتكامل دور الأسرة والحضانة، وأهمية الالتحاق بالحضانة في مراحل عمر مبكر.

ويعمل المشروع حالياً علي تنفيذ المرحلة الأساسية، والتي تستهدف تطوير 120 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية، وتنفيذ جميع التدخلات المتكاملة من رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للحضانات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة، والتوعية للأسر، وتدخلات التغذية وصحة الطفل.