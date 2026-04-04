الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صندوق الإدمان يبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالعمل عن بُعد خلال شهر أبريل اعتبارا من غدا

صندوق الادمان
صندوق الادمان

يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تطبيق القرار اعتبارا من غدا الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر ، على أن يكون العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة .

وصرح  الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أن القرار يستثنى الإدارات والجهات الخدمية التابعة للصندوق التي تطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي بمواقع العمل ،حيث سيتم استمرار عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان رقم  "16023" لتلقى الاتصالات وتقديم خدمات العلاج والمشورة ،بجانب استمرار العمل بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق والمراكز الشريكة مع الخط الساخن لتقديم كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وبأعلى معايير الجودة ، كما  يستمر عمل وحدة الكشف عن تعاطى المخدرات ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقر الصندوق والجهات التابعة له ،وذلك لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لترشيد استخدام الوقود تنفيذاً لخطة الحكومة في هذا الشأن .

وشدد الدكتور عمرو عثمان على جميع الإدارات المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات ،مع استمرار تقديم الخدمات لمرضى الإدمان ، سواء داخل العيادات الخارجية أو أقسام الحجز الداخلي على مستوى 35 مركز علاجى  بـ20 محافظة 

ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية، بما يسهم في ترشيد النفقات وتحقيق المرونة في بيئة العمل، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان وكذلك في وحدة الكشف عن المخدرات .

صندوق مكافحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تطبيق القرار

