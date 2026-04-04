بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة مكبرة بحي جنوب الغردقة تضبط 16 حالة إشغال مخالفة بمنطقة الكوثر

ابراهيم جادالله

قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة ميدانية مكبرة بمنطقة الكوثر، أسفرت عن ضبط ورفع 16 حالة إشغال مخالفة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة ومنع التعديات على الطريق العام.

جاءت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبمشاركة مدير مركز إصدار التراخيص، ومساعد رئيس الحي، وإدارة المتابعة الميدانية، حيث استهدفت مراجعة تراخيص المحال التجارية والكافتيريات، والتأكد من الالتزام بالمساحات المحددة للإشغالات.

وأسفرت الجولة عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المقررة لهم، وافتراش الطريق العام بما يعيق حركة المواطنين.

وعلى الفور، تم رفع الإشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن "الحملات تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع ورفع جميع أشكال التعدي على الطريق العام"، مشددًا على "تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على التزام أصحاب الأنشطة بالمساحات القانونية المحددة.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة محافظة البحر الأحمر للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن السياحية، ومنع الإشغالات التي تعوق الحركة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأشار رئيس حي جنوب الغردقة إلى استمرار الحملات الميدانية على مدار الأسبوع، خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان تحقيق الانضباط العام وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهة سياحية عالمية.

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

ميسي

آخرهم ميسي.. مدرجات تتحول الى ذاكرة خالدة لأساطير الكرة

منتخب مصر

الأوفر حظا بين العرب .. بشرى لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

