حملة مكبرة بحي جنوب الغردقة تضبط 16 حالة إشغال مخالفة بمنطقة الكوثر

قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة ميدانية مكبرة بمنطقة الكوثر، أسفرت عن ضبط ورفع 16 حالة إشغال مخالفة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة ومنع التعديات على الطريق العام.

جاءت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبمشاركة مدير مركز إصدار التراخيص، ومساعد رئيس الحي، وإدارة المتابعة الميدانية، حيث استهدفت مراجعة تراخيص المحال التجارية والكافتيريات، والتأكد من الالتزام بالمساحات المحددة للإشغالات.

وأسفرت الجولة عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المقررة لهم، وافتراش الطريق العام بما يعيق حركة المواطنين.

وعلى الفور، تم رفع الإشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن "الحملات تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع ورفع جميع أشكال التعدي على الطريق العام"، مشددًا على "تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على التزام أصحاب الأنشطة بالمساحات القانونية المحددة.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة محافظة البحر الأحمر للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن السياحية، ومنع الإشغالات التي تعوق الحركة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأشار رئيس حي جنوب الغردقة إلى استمرار الحملات الميدانية على مدار الأسبوع، خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان تحقيق الانضباط العام وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهة سياحية عالمية.