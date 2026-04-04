دودو الجباس: أنا قائد الفريق في غرف الملابس ولم ألعب في بيراميدز مجاملة

أكد محمد الجباس "دودو الجباس" لاعب بيراميدز الحالي والمصري وليرس البلجيكي السابق، على أنه من حق أي شخص أن يقول رأيه، وأنا كلاعب كرة يجب على تقبل النقد مثلما أتقبل الإشادة، لو سجلت هدف هيطلعوني سابع سما ولو ضيعت هدف هينزلوني سابع أرض، المهم هل تتأثر بالنقد أو الإشادة ولا هتاخد منهم اللي يفيدك وتبعد عن اللي يضرك.

وتابع "دودو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: خلاص أنا في مرحلة عرفت أنا وصلت لأيه وعملت أيه وعارف دوري أيه، والناس هنا في النادي عارفين ده ومقدرين وجودي كقائد للفريق في غرف الملابس ودي حاجة مش سهلة على فكرة ومشاركتي مع الفريق لم تكن مجاملة كما يقول البعض على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، وخللي بالك إحنا بنتكلم عن فريق كبير بحجم وقيمة بيراميدز بطل إفريقيا ومسؤوليه وإدارييه ومدربيه ولاعبيه، فدي بالنسبة لي حرية الرأي، من حقك تقول اللي أنت عايزه، ودي حاجة كويسة بالنسبة لي إني أشوف الوحش زي ما بشوف الحلو.

وأضاف لاعب المصري السابق: وجود بيراميدز في الكرة المصرية من أفضل الأشياء التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، تواجد الفريق وسع دائرة المنافسة على البطولات، وده شيء جيد للكرة المصرية، الناس بتتفرج ليه على البريميرليج، عشان كل الماتشات قوية وكل الفرق تقدر تكسب كل الفرق والمنافسة هناك قوية جدًا مهما كان مركزك.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: زمان أيام الأندية الجماهيرية، المصري والإسماعيلي والاتحاد والمنصورة وغيرها من الأندية الجماهيرية بقوتها وجماهيريتها الماتشات كانت صعبة والمنافسة كانت قوية، لما الأندية دي اختفت، الفارق بيزيد وبيبعد لحد ما وصلنا إن الأهلي والزمالك في حتة لوحدهم وكل الفرق في حتة تانية بعيدة أوي عنهم، وده مش كويس للكرة وللجماهير اللي نفسها تتفرج على مباريات قوية ومنافسة شرسة وهي دي حلاوة الكرة.

وأردف: فلما ييجي فريق يحط نفسه وسط الأهلي والزمالك وينافسهم وياخد منهم بطولات، فدي حاجة كويسة للكرة المصرية وبتزود مستوى المنافسة، حاليًا سيراميكا كليوباترا بينافس والمصري بعد عودة مستر كامل أبو علي بينافس، وفيه أندية تانية أقل ماديًا زي وادي دجلة وإنبي وغيرهم بيطلعوا ناشئين وبيعملوا بهم نتائج هايلة، كل ده هيفرق في مستو الدوري المصري داخليًا، وخارجيًا في البطولات القارية.

واختتم دودو الجباس: حاليًا عندك 4 فرق بتنافس في البطولات القارية كل سنة وبتوصل لمراحل متقدمة وبينافسوا بقوة وده مكنش بيحصل قبل كده، عشان كده هرجع أقولك الكرة للجماهير اللي عايزة تتفرج على مباريات فيها كورة ومنافسة قوية، مش مباريات مملة، عشان كده بيحبوا يتفرجوا على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ويارب الموسم القادم يبقى عندنا 4 أو 5 فرق زي بيراميدز والمنافسة تبقى أقوى.