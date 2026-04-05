لو بشرتك دهنية .. اتبعي هذه الخطوات

إذا كانت بشرتك دهنية، فأنتِ تعرفين معاناة التعامل مع الإفرازات الدهنية الزائدة، والمسام المسدودة، وظهور البثور المتكررة، ورغم أن مقشرات الوجه الجاهزة قد تعدكِ ببشرة صافية، إلا أنها غالباً ما تحتوي على مواد كيميائية قاسية تزيل الزيوت الطبيعية من البشرة، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الزيوت.

فيما يلي، نستكشف فوائد التقشير للبشرة الدهنية، والمكونات المناسبة للاستخدام

تميل البشرة الدهنية إلى جذب المزيد من الأوساخ والبكتيريا والتلوث، مما يجعلها أكثر عرضة للرؤوس السوداء وحب الشباب وعدم توحد لون البشرة، يساعد التقشير المنتظم على:

إزالة خلايا الجلد الميتة: يمنع تراكمها الذي يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور.

التحكم في إنتاج الزيوت: يحافظ على مستويات الزهم تحت السيطرة دون تجفيف البشرة بشكل مفرط.

تضييق المسام: يساعد على تقليل ظهور المسام الكبيرة.

تحسين امتصاص منتجات العناية بالبشرة: يسمح للأمصال والمرطبات بالتغلغل بشكل أفضل

مقشر الشوفان والزبادي

:المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من الشوفان المطحون

2 ملعقة من الزبادي

طريقة الاستخدام:

امزج المكونات لتكوين عجينة، ثم افرك وجهك بلطف، واشطفه فوراً لتجنب تهيج البشرة.