الرصيف حق المواطن| استمرار حملة «شارع منظم.. رصيف آمن» بحي أول الإسماعيلية لرفع الإشغالات.. صور

وجّه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بمواصلة الجهود لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية.

في هذا السياق، واصل حي أول حملاته المكبرة ضمن مبادرة “شارع منظم.. رصيف آمن”، والتي تستهدف رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة.

وشهدت الحملة، التي نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تكثيف المرور الميداني بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بنطاق الحي، (منطقة المحطة الجديدة) حيث تم رفع الإشغالات الناتجة عن الباعة الجائلين، وإزالة التعديات الخاصة بالمحال والمقاهي والأكشاك غير المرخصة التي تعيق حركة المواطنين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الأمير عبدالله رئيس حي أول أن الحملات مستمرة بشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تعيق حق المواطن في استخدام الرصيف، مشددًا على أهمية التزام أصحاب المحال بالمساحات المقررة وعدم التعدي على الطريق العام.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على استعادة المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق الانضباط بالشارع، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.