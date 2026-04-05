الزراعة: حملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم المزارعين مع تطبيق نظم حديثة للري

قال الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة الزراعة أطلقت حملة إرشادية موسعة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة في أنشطة القطاع الزراعي، في ظل التحديات الحالية المرتبطة بالطاقة.

وأضاف الدكتور خالد جاد، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الحملة تعتمد على تنفيذ نماذج إرشادية واقعية داخل الحقول لتطبيق نظم حديثة، من بينها استخدام الطاقة الشمسية وتطوير أساليب الري، مع تقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين.

وتابع، أن الحملة لا تقتصر على التوعية النظرية، بل تشمل تنفيذ حملات مرئية ومسموعة وتطبيقية عبر المراكز الإرشادية ووسائل التواصل المختلفة، إلى جانب إنشاء حقول نموذجية تعتمد على تقليل استخدام الكيماويات والأسمدة واستبدالها ببدائل توفرها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتُطرح عبر منافذها المختلفة.

وأوضح الدكتور خالد جاد أن التوعية الإلكترونية، خاصة من خلال حملة "معاك في الغيط"، تعتمد على عرض تجارب حقيقية لمزارعين طبقوا استخدام الطاقة الشمسية، حيث أكد أحدهم أنه يستخدمها منذ 6 سنوات دون مشكلات، وأن تكلفتها تم استردادها خلال عامين فقط، لتصبح بعدها مصدراً مجانياً للطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم هذا التوجه عبر تقديم الدعم الفني والتنسيق مع الشركات لتخفيض التكاليف.