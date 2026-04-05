نواب مستقبل وطن بالواحات البحرية ينظمون لقاءً جماهيريًا موسعًا

نظّمت النائبة الدكتورة جيلان أحمد والنائب أحمد الشناوي لقاءً جماهيريًا موسعًا مع أهالي الواحات البحرية، وذلك في إطار استراتيجية حزب مستقبل وطن لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاطلاع على احتياجاتهم الفعلية، والعمل على تلبيتها بشكل عاجل وفعال، ضمن جهود الحزب المستمرة لتقريب العمل النيابي والخدمي من المواطنين، وتفعيل قنوات الاتصال معهم بما يضمن نقل مطالبهم بكل أمانة وشفافية.

وشهد اللقاء حضورًا مكثفًا من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب نخبة من رموز المجتمع المحلي من العُمد والمشايخ وكبار العائلات، في مشهد يعكس حالة من التلاحم المجتمعي والثقة المتبادلة بين المواطنين وممثليهم في البرلمان.

كما تضمن اللقاء نقاشات موسعة مع المواطنين حول عدد من الملفات الحيوية، خاصة في مجالات الصحة والخدمات الأساسية، مع التأكيد على متابعة هذه الملفات والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الواحات البحرية.

وخلال المؤتمر تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات تقديرًا لدورهن الفاعل في بناء الأسرة المصرية وترسيخ قيم المجتمع. كما شهد اللقاء فقرات ترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا احتفالًا بـ”يوم اليتيم”، في خطوة تؤكد التزام الحزب بالبعد الاجتماعي وتعزيز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع، بما يعكس حرصه على دعم الأسرة والمجتمع في الوقت ذاته.

وأكدت النائبة الدكتورة جيلان أحمد أن هذا اللقاء يعكس إيمان حزب مستقبل وطن بأهمية تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تكريم الأمهات المثاليات يمثل رسالة تقدير حقيقية لدور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع، ويؤكد حرص النواب على تسليط الضوء على جهودهن وعطائهن المتواصل، وأن دعم الأسرة والمرأة المصرية يظل دائمًا على رأس أولويات العمل، وأن المبادرات الإنسانية للحزب تهدف إلى تعزيز روح التكافل والتراحم داخل المجتمع.

واختُتمت الفعاليات بجولة ميدانية داخل مستشفى الواحات البحرية، حيث اطّلع النواب على أقسام المستشفى واحتياجاتها الطبية والتجهيزات اللازمة لدعمها ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة، مؤكدين استمرار التواصل مع المواطنين، ومتابعة ملفاتهم الحيوية، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم حياة كريمة لكل مواطن في الواحات البحرية