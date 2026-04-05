قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب مستقبل وطن بالواحات البحرية ينظمون لقاءً جماهيريًا موسعًا

عبد الرحمن سرحان

نظّمت النائبة الدكتورة جيلان أحمد والنائب أحمد الشناوي لقاءً جماهيريًا موسعًا مع أهالي الواحات البحرية، وذلك في إطار استراتيجية حزب مستقبل وطن لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاطلاع على احتياجاتهم الفعلية، والعمل على تلبيتها بشكل عاجل وفعال، ضمن جهود الحزب المستمرة لتقريب العمل النيابي والخدمي من المواطنين، وتفعيل قنوات الاتصال معهم بما يضمن نقل مطالبهم بكل أمانة وشفافية.

وشهد اللقاء حضورًا مكثفًا من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب نخبة من رموز المجتمع المحلي من العُمد والمشايخ وكبار العائلات، في مشهد يعكس حالة من التلاحم المجتمعي والثقة المتبادلة بين المواطنين وممثليهم في البرلمان.

كما تضمن اللقاء نقاشات موسعة مع المواطنين حول عدد من الملفات الحيوية، خاصة في مجالات الصحة والخدمات الأساسية، مع التأكيد على متابعة هذه الملفات والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الواحات البحرية.

وخلال المؤتمر تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات تقديرًا لدورهن الفاعل في بناء الأسرة المصرية وترسيخ قيم المجتمع. كما شهد اللقاء فقرات ترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا احتفالًا بـ”يوم اليتيم”، في خطوة تؤكد التزام الحزب بالبعد الاجتماعي وتعزيز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع، بما يعكس حرصه على دعم الأسرة والمجتمع في الوقت ذاته.

وأكدت النائبة الدكتورة جيلان أحمد أن هذا اللقاء يعكس إيمان حزب مستقبل وطن بأهمية تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تكريم الأمهات المثاليات يمثل رسالة تقدير حقيقية لدور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع، ويؤكد حرص النواب على تسليط الضوء على جهودهن وعطائهن المتواصل، وأن دعم الأسرة والمرأة المصرية يظل دائمًا على رأس أولويات العمل، وأن المبادرات الإنسانية للحزب تهدف إلى تعزيز روح التكافل والتراحم داخل المجتمع.

واختُتمت الفعاليات بجولة ميدانية داخل مستشفى الواحات البحرية، حيث اطّلع النواب على أقسام المستشفى واحتياجاتها الطبية والتجهيزات اللازمة لدعمها ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة، مؤكدين استمرار التواصل مع المواطنين، ومتابعة ملفاتهم الحيوية، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم حياة كريمة لكل مواطن في الواحات البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

ريال مدريد

مستقبل كامافينجا مع ريال مدريد يثير الجدل

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد:جول ناصر منسي ميجيبوش غير مهاجم كبير

البنك الأهلي

البنك الأهلي يغلق صفحة حرس الحدود ويبدأ الاستعداد للطلائع

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد