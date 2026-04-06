موعد مناقشة اللائحة المقترحة للقيد بنقابة الصحفيين

تنال اللائحة الجديدة المقترحة للقيد فى نقابة الصحفيين اهتمام جموع الوسط الصحفي، والمقرر انعاقدها الأيام القليلة المقبلة.

ودعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى جلسة نقاشية موسعة، الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل، بمقر النقابة، لمناقشة اللائحة الجديدة المقترحة للقيد، إلى جانب ميثاق الشرف الصحفي المقترح، وذلك في إطار حرص النقابة على تطوير منظومة العمل الصحفي، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، التي تم رفعهما إلى الجمعية العمومية تمهيدًا لإقرارهما.

تناقش الجلسة التعديلات المقترحة على لائحة القيد، التي تهدف إلى تحديث ضوابط وشروط العضوية بما يتماشى مع تطورات المهنة ومتطلبات العصر، وتسهيل إجراءات القيد، وتوضيح الحقوق والواجبات، وتعزيز الرقابة على ممارسة المهنة بما يخدم مصالح النقابة وأعضائها، ويحافظ على جودة العمل الصحفي.

كما تتناول مقترح تحديث ميثاق الشرف الصحفي، الذي تم إعداده أثناء عمل لجنة تطوير الإعلام، بما يواكب المستجدات التكنولوجية الحديثة، ويتسق مع الإطار التشريعي المنظم للعمل الإعلامي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ القيم المهنية، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول التغطيات الصحفية للقضايا الحساسة، وعلى رأسها قضايا الطفل، واستجابة عدد من المؤسسات الصحفية لمناشدات النقابة لضبط الأداء المهني في هذا الشأن،

وقد تم رفع الميثاق إلى الجمعية العمومية تمهيدًا لإقراره.

وتأتي هذه الجلسة في إطار استكمال الحوار المهني الموسع الذي بدأ مع المؤتمر العام السادس، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يسهم في الوصول إلى صيغ توافقية تعكس تطلعات الجماعة الصحفية.