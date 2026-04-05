حملة مكبرة بالتعاون بين مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة لرفع القمامة

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بالاهتمام برفع مستوى النظافة العامة وتحسين البيئة.

حيث قام حي ثالث الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مركز ومدينة الإسماعيلية وحي ثان، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات.

وأوضح الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن توجيهات محافظ الإسماعيلية بشأن تحسين منظومة النظافة تتمثل في تحقيق التعاون الكامل بين مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة، والعمل بشكل مستمر بالإمكانات المتاحة مجتمعة، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من النظافة، من خلال تنفيذ خطة عمل دورية تشمل جميع الأحياء وقرى المركز.

وصرح اللواء إبراهيم خضر رئيس حي ثالث، أنه تم الدفع بثلاث سيارات ولودر لدعم أطقم النظافة بحي ثالث، كما دفع حي ثان بقيادة المهندسة سعدية حجاب، بلودر لدعم الجهود أيضًا، حيث تم رفع التراكمات والمخلفات منا ساهم في تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على صحة المواطنين، وتستمر الحملة لمدة أربعة أيام لتنتقل لقطاع آخر وحي آخر.

تأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.