اليوم.. هندسة قناة السويس تطلق المؤتمر الطلابي للابتكار المستدام

تنظم كلية الهندسة بجامعة قناة السويس فعاليات الحدث العلمي الأبرز، غدا ، المؤتمر الطلابي للابتكار المستدام، والذي يُعقد تحت شعار «حلول ذكية لتحديات المستقبل»، ليجسد منصة علمية متميزة تستعرض من خلالها إبداعات الطلاب ومشروعاتهم الابتكارية التي تقدم حلولاً هندسية متقدمة لمواجهة تحديات العصر.

ويأتي تنظيم المؤتمر تتويجاً لجهود أبناء الكلية من الطلاب، الذين نجحوا في تقديم نماذج نوعية من المشروعات التطبيقية والأفكار المبتكرة، بما يعكس مستوى علمياً متميزاً وقدرة حقيقية على الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة، في ظل توجه الدولة المصرية نحو دعم الابتكار وتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الشاملة.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أسامة نصار عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر، وبإشراف تنفيذي الدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة نعيمة منصور مدير وحدة الإرشاد والدعم الأكاديمي ومقرر المؤتمر، وذلك بما يعكس تكاملاً مؤسسياً لدعم الأنشطة الطلابية العلمية والبحثية.

هذا ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر غداً الإثنين الموافق 6 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، على مسرح كلية الهندسة، حيث يمثل الحدث فرصة متميزة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار الابتكارية، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين القادرين على قيادة المستقبل ومواجهة تحدياته برؤية علمية حديثة.

ويؤكد القائمون على المؤتمر أن الحضور يمثل دعماً حقيقياً لمسيرة التميز الأكاديمي، ورسالة تقدير لجهود الطلاب المبدعين، ودافعاً نحو المزيد من الابتكار في مختلف التخصصات الهندسية، بما يعزز مكانة جامعة قناة السويس كمنارة علمية تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.