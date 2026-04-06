اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اليوم.. هندسة قناة السويس تطلق المؤتمر الطلابي للابتكار المستدام

تفاصيل المؤتمر
تفاصيل المؤتمر
الإسماعيلية انجي هيبة

 تنظم كلية الهندسة بجامعة قناة السويس   فعاليات الحدث العلمي الأبرز، غدا ، المؤتمر الطلابي للابتكار المستدام، والذي يُعقد تحت شعار «حلول ذكية لتحديات المستقبل»، ليجسد منصة علمية متميزة تستعرض من خلالها إبداعات الطلاب ومشروعاتهم الابتكارية التي تقدم حلولاً هندسية متقدمة لمواجهة تحديات العصر.

ويأتي تنظيم المؤتمر تتويجاً لجهود أبناء الكلية من الطلاب، الذين نجحوا في تقديم نماذج نوعية من المشروعات التطبيقية والأفكار المبتكرة، بما يعكس مستوى علمياً متميزاً وقدرة حقيقية على الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة، في ظل توجه الدولة المصرية نحو دعم الابتكار وتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الشاملة.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أسامة نصار عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر، وبإشراف تنفيذي  الدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة نعيمة منصور مدير وحدة الإرشاد والدعم الأكاديمي ومقرر المؤتمر، وذلك بما يعكس تكاملاً مؤسسياً لدعم الأنشطة الطلابية العلمية والبحثية.

هذا ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر غداً الإثنين الموافق 6 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، على مسرح كلية الهندسة، حيث يمثل الحدث فرصة متميزة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار الابتكارية، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين القادرين على قيادة المستقبل ومواجهة تحدياته برؤية علمية حديثة.

ويؤكد القائمون على المؤتمر أن الحضور يمثل دعماً حقيقياً لمسيرة التميز الأكاديمي، ورسالة تقدير لجهود الطلاب المبدعين، ودافعاً نحو المزيد من الابتكار في مختلف التخصصات الهندسية، بما يعزز مكانة جامعة قناة السويس كمنارة علمية تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

املاح الكلي

احذر.. 5 أسباب أساسية لتكون حصوات الكلى وكيف تتجنبها

الكاتيل

مفاجأة..هذا ما يفعله كاتيل الشاي بجسمك يوميًا

ليلي عبد اللطيف

مفاجأة في شم النسيم.. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل في 2026

بالصور

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد