سيف زاهر: الزمالك يوجه إنذارا شديد اللهجة لكل المنافسين

أشاد الإعلامي سيف زاهر بأداء نادي الزمالك بعد فوزه على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يوجه إنذارًا شديد اللهجة لكل المنافسين. الفريق يفوز ويبدع، ومع حضور جماهير الزمالك كل شيء يختلف. ارتفع رصيد الزمالك إلى 46 نقطة، منفردًا بالصدارة".

ترتيب الزمالك والمصرى

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 32 نقطة فى المركز الخامس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

على أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري.