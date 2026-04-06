4400 فرصة عمل داخل المنطقة الحرة بدمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم الاثنين زيارة إلى المنطقة الحرة العامة، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ.

واستهل " المحافظ " اللقاء الذى عُقد مع ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة و المهندس صلاح الغريب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة وأعضاء مجلس الإدارة و مستثمري المنطقة.

وعلى هذا الصعيد،، اعرب "محافظ دمياط " عن سعادته بزيارته للمنطقة ورئاسته لمجلس الادارة ولقاءه مع مستثمرى المنطقة ، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بميناء دمياط والمنطقة الحرة بها نظرًا للأهمية البالغة لهما على حوض البحر المتوسط.

وفى سياق متصل،، استمع " الدكتور حسام الدين فوزى " الى شرح تقديمى حول المنطقة التى صدر بإنشائها عام ١٩٩٣ وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء ، و المزايا الاضافية للاستثمار بها ، و وصول نسبة الاشغال بها ١٠٠% ، وشمل العرض الأنشطة الموجودة بالمنطقة باجمالى عدد ٢٧ مشروع ، و اجمالى ٤٤٠٠ فرصة عمل ، كما تضمن العرض تطور رأس مال المنطقة و تطور التكاليف الاستثمارية و الإيرادات ، واستعراض رؤى العمل تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار و الأهداف الاستراتيجية للمنطقة ، وكذا الأهداف التى حققتها المنطقة خلال الفترة الماضية .

واطلع " المحافظ " على أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة لرفع كفاءة الطرق والاسوار والمباني والبوابات .

فيما وقد ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " عدد من المحاور مع المستثمرين، وبعض الأفكار والرؤى المقترحة، مؤكدًا دعم المحافظة البالغ لملف الاستثمار والصناعةوتقديم تيسيرات المستثمرين و توفير مناخ جاذب للاستثمار.