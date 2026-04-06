مجدي الهواري يعلن انطلاق تصوير “حكاية بني مزار” الأسبوع المقبل | خاص

كشف المنتج مجدي الهواري عن الموعد الرسمي لبدء تصوير حكاية “بني مزار”، والتي تأتي ضمن مشروع “القصة الكاملة”، مؤكدًا أن انطلاق التصوير سيكون خلال الأسبوع المقبل، في خطوة جديدة نحو تقديم عمل درامي مختلف يجمع بين الحكايات المتنوعة والرؤية الإنتاجية الحديثة.

أوضح الهواري في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري أن “حكاية بني مزار” تمثل واحدة من أبرز الحكايات داخل المشروع، لما تحمله من تفاصيل درامية مشوقة وأحداث مستوحاة من الواقع، مشيرًا إلى أن العمل يجري التحضير له منذ فترة طويلة لضمان خروجه بأفضل صورة ممكنة.

ويشارك في كتابة القصة السيناريست هاني سرحان، الذي يقدم معالجة درامية مميزة تحمل الكثير من الإثارة والتشويق، بينما يتولى الإخراج المخرج أحمد نادر جلال، المعروف بأعماله الناجحة في السينما والدراما، ما يعزز من التوقعات حول جودة العمل المنتظر.

ويأتي المشروع تحت إشراف عام من عمرو كمال، فيما تتولى الإنتاج شركة ادفايس، التي تسعى لتقديم محتوى درامي مختلف يواكب تطورات السوق ويجذب الجمهور العربي.

أما على مستوى البطولة، فقد تم التعاقد مع الفنان أحمد عبد الوهاب لتقديم الدور الرئيسي في الحكاية، بينما لا تزال الشركة المنتجة تعمل على استكمال باقي فريق العمل واختيار النجوم المشاركين، تمهيدًا لبدء التصوير في الموعد المحدد.

ومن المقرر عرض “حكاية بني مزار” عبر منصة شاهد، وذلك ضمن سلسلة “القصة الكاملة”، التي تهدف إلى تقديم مجموعة من الحكايات المتنوعة بقوالب درامية مختلفة، تلبي أذواق المشاهدين وتمنح الفرصة لطرح موضوعات جديدة وغير تقليدية.

ويُعد مشروع “القصة الكاملة” من الأعمال التي يُنتظر أن تحقق صدى واسعًا.