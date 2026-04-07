هشام إبراهيم: توتر أمريكا وإيران يهدد الاقتصاد العالمي والشرق الأوسط محور الأزمة

حذر الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، من تداعيات الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفًا الوضع العالمي بـ«الغامض والصعب التنبؤ»، حتى من قبل الأطراف الرئيسية المشاركة في النزاع.

وقال هشام إبراهيم، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الشرق الأوسط يمثل محورًا استراتيجيًا لحركة الطاقة والمواد الخام عالميًا، ما يجعل أي توتر في المنطقة له تأثير مباشر على الأسواق العالمية، مع احتمال زيادة البطالة، خفض الإنتاج، وتصاعد موجات الهجرة.

وتابع أستاذ التمويل والإٍستثمار، أن المخاوف تتزايد داخل إسرائيل من انعكاسات الأزمة، وسط توقعات بتصعيد سياسي محتمل، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار الإقليمي ويضع الاقتصاد العالمي تحت ضغط إضافي.