قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ نادي القناة بالصعود للدوري الممتاز بعد غياب 12 عاما

الإسماعيلية انجي هيبة


 

هنأ الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بمناسبة التأهل الرسمي للدوري المصري الممتاز، وذلك عقب مسيرة ناجحة في دوري المحترفين تكللت بالعودة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب دام 12 عاماً.
جاء ذلك خلال زيارة الفريق أسامة ربيع لمران الفريق باستاد القناة، اليوم الاثنين، لمشاركة اللاعبين والجهاز الفني فرحة الإنجاز، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من القيادات والمؤولين.


وأشاد رئيس الهيئة -في كلمته خلال الزيارة- بالأداء الرجولي للاعبين وكفاءة الجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن هذا الصعود يمثل نموذجاً ملهماً للعزيمة والعمل الجماعي وتتويجاً لتخطيط سليم وانضباط استمر طوال الموسم.


وشدد الفريق ربيع على استمرار دعم الهيئة للفريق، واعداً بالإبقاء على القوام الأساسي الذي حقق "تذكرة العبور" للممتاز، كما وجه بضرورة خوض المباريات الست المتبقية في الدوري بكل جدية وحماس؛ حفاظاً على قيم المنافسة الشريفة وتأكيداً على جدارة النادي بالصعود.
وأوضح أن هذا النجاح الرياضي هو نتاج طبيعي لاهتمام هيئة قناة السويس بتطوير البنية التحتية الرياضية وإنشاء قرية أولمبية متكاملة تخدم كافة الألعاب، مشيراً إلى أن النادي بات يمتلك كافة مقومات الاستمرار والتألق مع الكبار.
من جانبه، ثمن الدكتور محمد لطفي أبو العزم، رئيس مجلس إدارة نادي القناة، الدعم المتواصل من إدارة الهيئة، مؤكداً أنه كان الركيزة الأساسية لحسم الصعود قبل نهاية المسابقة بأسابيع، فيما أعرب الكابتن عبد الناصر محمد، المدير الفني للفريق، عن تقديره لمتابعة ورعاية رئيس الهيئة، واعداً ببذل أقصى جهد لتقديم مستويات تليق باسم النادي في الدوري الممتاز.
جدير بالذكر أن نادي القناة قد حسم صعوده رسمياً بعد وصوله للنقطة 65، ليتصدر قمة دوري المحترفين قبل 6 جولات من النهاية، ليعود بذلك إلى الدوري الممتاز الذي كان آخر ظهور له فيه خلال موسم 2013 / 2014.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد