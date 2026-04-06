محافظ الغربية يشارك في إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الوزاري الذي عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ورئيس لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب محافظ الغربية .

وتأتي المبادرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استكمالًا لمسيرة النجاحات التي تحققت خلال المراحل الثلاث السابقة، وتجسيدًا لالتزام الدولة المصرية بمواصلة دعم العمل المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لتعزيز الابتكار المحلي وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تقديم حلول عملية ومستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت خلال مراحلها السابقة في تحفيز آلاف المشروعات والأفكار المبتكرة في مختلف المحافظات.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات البيئية الذكية، وتشجيع الشباب ورواد الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لتحويل الأفكار الخضراء إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عملت على تكثيف جهود التعريف بالمبادرة وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإجرائي للراغبين في التقدم بمشروعاتهم، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة وتعظيم مردودها الاقتصادي والبيئي على مستوى المحافظة.

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المبادرة تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب والمرأة للمشاركة في جهود التنمية، خاصة في المجالات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 ويعزز من بناء اقتصاد أكثر استدامة يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على فتح باب التقديم للمشروعات ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، أمام الراغبين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار دعم الدولة للأفكار المبتكرة وتشجيع المشروعات التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.