محافظات

موجز اخبار الوادي الجديد.. المحافظ تفتتح أول فرع لصيدلية الإسعاف بالخارجة وتتابع مستجدات مشروع إنتاج الفوسفوريك

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في طفرةٍ بمنظومة الخدمات طبية لأول مرة 
محافظ الوادي الجديد تفتتح أول فرع لصيدلية" الإسعاف " بالخارجة

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أول فرع لصيدلية الإسعاف بشارع بورسعيد بمدينة الخارجة، الذي يُعد أحدث فروع سلسلة صيدليات الإسعاف المصرية، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، بحضور الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية ولفيف من قيادات الشركة.

وأوضحت المحافظ أن افتتاح الفرع يأتي في إطار جهود المحافظة الحثيثة لدعم المنظومة الطبية وتوفير كافة الخدمات المطلوبة و التي تمس احتياجات المواطنين و تخفيف العبء عن كاهل المرضى، مؤكدةً أن الصيدلة تتيح توفير أدوية الأورام والحالات الحرجة والنواقص بأسعار مناسبة وبجودة مضمونة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

كما أشارت إلى التنسيق مع الشركة لافتتاح فرعين آخرين بمركزي الداخلة والفرافرة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تغطية مختلف مراكز المحافظة وتوفير الخدمة مع مراعاة البعد الجغرافي بين المراكز، بما يدعم جهود الدولة في توفير الدواء الآمن والفعّال للمواطنين.

محافظ الوادي الجديد تتابع مستجدات مشروع "إنتاج الفوسفوريك" وتبحث تعزيز التعاون مع الجانب الصيني

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المهندس مدحت يسري العضو المنتدب لشركة إنتاج حامض الفوسفوريك بشركة فوسفات مصر والوفد المرافق؛ وذلك لبحث تعزيز ملفات التعاون مع الجانب الصيني المُنفِّذ للمشروع.

وشهد الاجتماع مناقشة آخر مستجدات المشروع بالمرحلة الحالية ودفع عجلة التنفيذ للانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقًا للخطة الزمنية بالإضافة إلى دعم التطوير التكنولوجي بالمحافظة، من خلال دعم إنشاء معامل تكنولوجية بالمدارس، وتزويد بعض المدارس والمستشفيات بالأجهزة اللازمة، بالإضافة للتعاون مع فرع معهد لغات القوات المسلحة بالمحافظة في عقد دورات تدريبية للغة الصينية.
 
وأعربت محافظ الوادي الجديد عن تقديرها لجهود التعاون المثمر، واختيار دعم وتطوير التعليم والتدريب بالمحافظة فضلًا عن دعم المستشفيات والمنشآت الطبية انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للشركة، مؤكدةً على تقديم كافّة أوجه الدعم لكل ما يخدم المحافظة وأبناءها.

لتعزيز الهوية وصون التراث..
محافظ الوادي الجديد تتابع تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حفظ الوثائق بتقنيات المحاكاة والطباعة الحديثة

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،اليوم، اجتماعًا تنسيقيا مع أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حفظ وتوثيق الوثائق التاريخية بنظام المحاكاة والطباعة الحديثة ، في إطار توجهات الدولة لصون التراث اللامادي وتعزيز الهوية الثقافية ورقمنتها ؛ وذلك بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الداخلة، وعدد من أعضاء اللجنة المُختصّة.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم أُنجازه من أعمال حيث تم الانتهاء من طباعة (50) وثيقة نادرة بنظام المحاكاة على خامات متخصصة، وترجمتها وإعدادها كمرجع علمي، إلى جانب تصنيع حافظات جلدية مُصممة وفق مواصفات فنية أكثر استدامة، وتجهيزها داخل حاويات تراثية تمهيدًا لعرضها في الفعاليات المختلفة؛ بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية للحفاظ على الموروث الوثائقي للمحافظة.

وأكدت المحافظ على أهمية متابعة أعمال اللجنة وتوسيع دائرة التغطية لتشمل جميع المراكز؛ بما يضمن استدامة المشروع وتعظيم الاستفادة منه علميًا وثقافيًا، مشيدةً بما تحقق من نتائج ملموسة تعكس دقة التنفيذ وجودة المخرجات، وموجهةً باستمرار التنسيق مع الجهات العلمية والمعنية لاستكمال مراحل المشروع، لاسيما ما يتعلق بالرقمنة وإتاحة المحتوى للباحثين وفق أطر علمية ومنهجية دقيقة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

