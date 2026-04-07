محافظ الغربية يعلن ضبط 3 أطنان رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك

كثّفت مديرية الطب البيطري بالغربية بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين حملاتها التفتيشية على مصانع وثلاجات حفظ الأسماك المدخنة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري و المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

وتأتي هذه الحملات في إطار استعدادات محافظة الغربية لاستقبال احتفالات أعياد الربيع، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن إنتاج وتداول الأسماك المملحة والمدخنة.

توجيهات محافظ الغربية

وشنت لجان مشتركة من أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع مفتشي التموين، حملات تفتيشية مكثفة على أماكن تصنيع وتخزين الأسماك المدخنة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني وحماية صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 300 صندوق رنجة داخل أحد مصانع الأسماك المدخنة بإجمالي وزن طن ونصف، حيث تبين وجود سائل انفصالي مدمم بها، الأمر الذي يشير إلى الاشتباه في فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 300 صندوق رنجة أخرى داخل إحدى ثلاجات تجميد الأسماك المدخنة بإجمالي وزن طن ونصف، وبنفس المواصفات التي تشير إلى الاشتباه في عدم صلاحيتها.

تحرك تنفيذي

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المشتركة بين الطب البيطري والتموين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خاصة خلال هذه الفترة التي يزداد فيها الإقبال على شراء الأسماك المملحة والمدخنة.