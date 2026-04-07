تفاصيل فيديو متداول عن عدم وصول النيران لجثامين الموتى في مقبرة بأسوان

تداول عدد من مستخدمى الفيس بوك ، فيديو بأن أحد الأشخاص أشعل النار فى مقبرة بمركز إدفو شمال أسوان .

وأوضح مصدر مسئول حقيقة الفيديو المنشور بأنها تعود إلى أن أحد الأهالى الذى قام ببناء هذه المقبرة ، وفى شهر رمضان، سقط الحديد من سطح المقبرة ، فتم تغطية سقفها بالخوص لستر حرمة الموتى .

وأضاف أنه بفحص الفيديو المتداول ، كشفت التحريات أن أحد الأهالى كان ينظف مكان مجاور للقبر سالف الذكر، وجمع القمامة وأشعل فيها النيران ، فامتدت إلى المقبرة واشتعلت فى الخوص الذي يغطيها، ولم تصل النيران إلى جثث الموتى .

وأشار إلى أنه تم إستدعاء أهالى المتوفين ، والتأكيد لهم أن الجثث لم تصل إليها النيران ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها .