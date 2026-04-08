لاند روفر ديفندر أوكتا تظهر لأول مرة

كشفت شركة لاند روفر عن طرازها الجديد لاند روفر ديفندر أوكتا، وتنتمي روفر ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات لاند روفر ديفندر أوكتا

زودت سيارة لاند روفر ديفندر أوكتا بالعديد من المميزات من ضمنها، مظهر خارجي يوحي بالقوة الغاشمة، وتم تم زيادة عرض السيارة بمقدار 7 سم تقريباً، وبها رفارف عريضة تحتضن إطارات ضخمة مقاس 33 بوصة، بوها مقاعد أمامية معززة بدعامات جانبية متينة تضمن ثبات الركاب أثناء المناورات السريعة .

بالاضافة إلي ان تم استخدام مواد فاخرة في سيارة لاند روفر ديفندر أوكتا، وبها شاشات رقمية متطورة توفر كافة البيانات اللازمة للسائق، وبها عزل صوتي متميز يصل إلى 68 ديسيبل أثناء القيادة بسرعة 112 كم/ساعة .

محرك لاند روفر ديفندر أوكتا

تمتلك سيارة لاند روفر ديفندر أوكتا محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 626 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية .

سعر لاند روفر ديفندر أوكتا

تباع سيارة لاند روفر ديفندر أوكتا في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 577 ألف ريال سعودي تقريبا .

تاريخ لاند روفر في صناعة السيارات

تأسست لاند روفر عام 1948 في بريطانيا على يد شركة روفر، وبدأت كسيارة دفع رباعي عملية (سيريس 1) مستوحاة من الجيب العسكري.

واشتهرت لاند روفر بمتانتها وقدراتها العالية، وبعدها تحولت إلى رمز للفخامة والدفع الرباعي الراقي مع إطلاق رينج روفر عام 1970، ومرت بملكية متعددة منها، فورد، وبي إم دبليو، وذلك قبل أن تستحوذ عليها تاتا موتورز الهندية عام 2008.