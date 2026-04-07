انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الإسماعيلية يكرم أمهات المحافظة المثاليات لعام 2026

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

قام اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكريم أمهات المحافظة المثاليات لعام ٢٠٢٦ بالقاعة الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية الجديد.

وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، وممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ إبراهيم عيسى، أعقبها كلمة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة عن دور الأم المصرية رمز العطاء والتضحية فهي التي ضحت وقدمت الكثير فأنتم نماذج مشرفة وتحملتم بكل قوة وعزيمة وأصرار من أجل رعاية وتربية أبنائكم.

وأشار الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إلى صفات الأم المصرية وما تتميز به من الرحمة والحب والحنان والتضحية قائلًا أن الله عز وجل كرم الأم تكريمًا عظيمًا، وجعل برها وطاعتها من أعظم القربات، فرفع مكانتها فوق الأب في حسن الصحبة (ثلاث مرات)، وقرن الله -سبحانه وتعالى- عبادته ببر الوالدين، كما جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وأمر بطاعتها وتلبية احتياجاتها تعظيمًا لدورها وتضحياتها.

ووجه حسب الله تحية إجلال وتقدير إلى كل أم مصرية، فالأم ليست مجرد فرد في الأسرة بل هي المدرسة الأولى التي تغري بذور القيم والأخلاق فهي القلب الذي ينبض بالحب المطلق واليد التي تمتد بالبناء والتضحية دون إنتظار ثناء، وأشار حسب الله إلى أن المرأة المصرية حظت بتقدير غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعكس إيمانه بدور المرأة في مسيرة التنمية وبناء مجتمع قوى متماسك مثقف وواع.

كما ثمن حسب الله جهود مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، لما توليه من اهتمام بالغ بالمرأة، من خلال تنظيم الندوات التوعوية، والاهتمام بصحة المرأة، ودعم الأمهات المثاليات، وهو جهد ملموس ومقدَّر يسهم في تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع.

وقام حسب الله بتكريم الأربع أمهات المثاليات الأوائل على مستوى المحافظة، ومنحهن شهادة تقدير ومكافاة مالية، وهن: ناهد عبد الحميد يوسف الأم المثالية الأولى على محافظة الإسماعيلية، وآمال فتحي سليمان محمد الأم المثالية الثانية، ونجاة غريب أحمد علي الأم المثالية الثالثة، كما تم تكريم حنان أحمد فؤاد فرج الأم المثالية لابن من ذوي الهمم ومنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية.

ثم قام حسب الله بتكريم سبع أمهات مثاليات على مستوى مديريات الخدمات بالمحافظة ومنحهم شهادة تقدير ومكافأة مالية. وهن: زينات عبد الرحمن محمود من مديرية التضامن الاجتماعي، غادة فوزي أحمد من عبد مديرية الصحة والسكان، محاسن وليم منصور من مديرية الزراعة، حنان إمام أحمد من جامعة قناة السويس، جمالات أبوهاشم حسن من مديرية التربية والتعليم، سامية محمود عزب إبراهيم من مديرية الشباب والرياضة، ورحاب محمد وحيد الدين من مديرية المالية.

وعقب اللقاء، حرص حسب الله على التقاط الصور الجماعية مع الأمهات المثاليات والاستماع إلى مطالبهم.

