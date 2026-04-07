القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص وأنجاله لقيامهم بالتعدى على شقيقها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته والزعم بتباطؤ أحد أفراد قسم الشرطة بأسيوط فى اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله (بائع ملابس متجول "شقيق الشاكية "مصاب بجروح قطعية بالرأس" - مقيم بدائرة القسم)، على أثر حدوث مشاجرة بينه وبين (مالكى فرش جزارة "أحدهما مصاب بكسر باليد"- مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح) لخلافات بينهم حول أولوية الافتراش قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته، وقيام والد الأول بالتعدى على أحد أفراد الطرف الثانى بالضرب باستخدام عصا خشبية محدثاً إصابته "بكسر باليد".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه دون تباطؤ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.