هند الضاوي: إسرائيل تعيش كارثة حقيقية ونتنياهو يدفع نحو توسيع الحرب

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الأوضاع داخل إسرائيل تشهد حالة من الكارثة الحقيقية، في ظل تداعيات الحرب مع إيران وتعرض مناطق واسعة لصواريخ إيرانية وتهديدات من حزب الله، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية في بعض المناطق لا تتواصل مع سكانها بشكل كامل، ما عمّق شعور الخوف والارتباك لدى المواطنين.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن كثيرين داخل إسرائيل يرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متهورًا، واتخذ قرارًا بالحرب لا تستطيع الدولة تحمل تبعاته، مشيرة إلى أن نتنياهو يدرك أن الذهاب إلى انتخابات في الوقت الراهن لا يصب في صالحه، ولذلك فإن هذا الخيار غير مطروح على الطاولة.

وأضافت هند الضاوي أن نتنياهو يراهن على استمرار الحرب وتوسيعها في المرحلة المقبلة، معتبرة أن المعادلة بالنسبة له باتت «إما الحرب أو نهاية مستقبله السياسي»، مؤكدة أن هذا النهج قد يدفع إسرائيل بأكملها إلى الهاوية ذات عواقب خطيرة.