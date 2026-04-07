اكتشاف علمي في مصر .. عظمة نادرة لطائر عمره 40 مليون سنة

أعلن الدكتور هشام سلام، عالم الحفريات ومؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، عن اكتشاف جديد يمثل إضافة علمية مهمة في مجال دراسة الحفريات، حيث تم العثور على جزء من عظمة رجل لطائر عاش في مصر منذ ملايين السنين.

وخلال مداخلة له في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أوضح سلام أن فريق البحث يعمل على دراسة حفريات تعود إلى نحو 40 مليون سنة، تم جمعها من منطقة الفيوم. وأكد أن بعض العينات تتطلب استخدام الميكروسكوب لإزالة ذرات الرمال الدقيقة وتحليلها بشكل دقيق.

وأشار إلى أن الاكتشاف الأخير يشمل عظمة من أطراف رجل طائر، تم التعرف عليها على أنها عظمة طيور، مما يجعلها واحدة من أقدم الاكتشافات التي توثق حياة الطيور في تلك الحقبة الزمنية.

وأوضح سلام أن العظمة المكتشفة تظهر خصائص تشريحية متوافقة مع الطيور، حيث تعتمد الطيور في حركتها على ثلاثة أصابع، مما يؤكد انتماء هذه العظمة لطائر قديم، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تعتبر خطوة أولية للتعريف بهذا الاكتشاف العلمي.