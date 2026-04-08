برلمان

مستقبل وطن: التحرك المصري ساهم في احتواء التصعيد وتهيئة هدنة بالمنطقة

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أصدر حزب مستقبل وطن بيانًا رسميًا أكد خلاله متابعته باهتمام بالغ لتطورات التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما صاحبها من تهديدات وتحركات عسكرية كادت تؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة بشكل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.

وأوضح الحزب أن هذه التطورات حملت مؤشرات خطيرة، خاصة في ظل احتمالات استهداف البنية التحتية وتصاعد حدة الخطاب العسكري، بما ينذر بانزلاق المنطقة إلى صراع مفتوح له تداعيات خطيرة على الأمنين الإقليمي والدولي.

وذكر البيان أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا في احتواء الأزمة، من خلال تحركات سريعة ومنظمة عبر قنوات دبلوماسية متعددة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وهو ما ساهم في خفض حدة التوتر وتهيئة الأجواء للوصول إلى هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين.

وأكد الحزب أن التحرك المصري جاء في توقيت بالغ الحساسية، عكس قدرة الدولة على قراءة المشهد الإقليمي بدقة، والتدخل الفعال لمنع تفاقم الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة وتأمين الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وأضاف أن الجهود المصرية لم تقتصر على دعم وقف إطلاق النار، بل امتدت لفتح مسار سياسي يتيح للأطراف إعادة تقييم مواقفها والعودة إلى طاولة المفاوضات، بما يمهد لتسوية شاملة تعالج جذور الصراع وتمنع تكرار الأزمات.

وشدد الحزب على أن الهدنة تمثل فرصة حقيقية يجب البناء عليها، من خلال التزام جميع الأطراف بضبط النفس والانخراط في مفاوضات جادة تضمن عدم تجدد التصعيد وتحقيق قدر من الاستقرار المستدام في المنطقة.

وجدد حزب مستقبل وطن دعمه الكامل للتحركات التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الملف، مؤكدًا أن مصر ستظل لاعبًا رئيسيًا في دعم الاستقرار الإقليمي ومساندة الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الأمن القومي العربي.

ودعا الحزب، في ختام بيانه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته، والعمل على دعم مسارات الحلول السياسية، بما يحد من النزاعات ويعزز الأمن والسلم في المنطقة وعلى مستوى العالم.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

صورمن موقع الجريمة عقب الحادث

القبض على المتهم بإنهاء حياة والده وجدته في الإسكندرية

جامعة سوهاج

النعماني يتابع سير العمل ومواعيد تسليم وتشغيل المشروعات الجديدة بجامعة سوهاج

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يكرّم رئيس شركة مياه الشرب ورؤساء أجهزة مدن أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر تقديرًا لجهودهم

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

