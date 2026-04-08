"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية
تامر أمين: اللي بيحصل في الأهلي عدل.. ولاعيبة كتيرة دماغها في الدولارات مش البطولات
"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"
البنك الدولي: مصر نجحت في تطوير قطاع الخدمات السياحية
بسواعد مصرية وخبرة عالمية.. بعد 45 سنة تحديث محولات محطة أسوان 2
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النقض تؤيد حكم إعدام «عجوة» المتهم بقتل جارته بالتل الكبير وقت صلاة الجمعة

الإسماعيلية انجي هيبة

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بقتل سيدة بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بعد إدانته بقتلها داخل منزلها وسرقة أموالها أثناء صلاة الجمعة.

وكانت محكمة جنايات التل الكبير، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مصطفى فوزي حسن وأحمد عبد السميع شرف الدين، قد قررت في وقت سابق إحالة أوراق المتهم، الممرض إبراهيم عجوة، إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامه، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب الجريمة.


استمعت المحكمة خلال جلساتها إلى مرافعة الدفاع وأقوال شهود الإثبات، إضافة إلى شهادة أسرة المجني عليها، حيث تم عرض كافة تفاصيل الواقعة والأدلة التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة.


تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوصول سيدة في الأربعينات من عمرها تُدعى جيهان إلى مستشفى التل الكبير جثة هامدة، إثر إصابتها بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسم.


أفاد زوج وأبناء المجني عليها أنهم عثروا عليها عقب عودتهم من صلاة الجمعة ملقاة على الأرض داخل المنزل، ومصابة بعدة طعنات، فقاموا بنقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.


كشفت تحريات ضباط مباحث التل الكبير أن المتهم، وهو ممرض يعمل في بنك الدم، شوهد أثناء فراره من منزل المجني عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة نتيجة مروره بضائقة مالية.


أقر المتهم بأنه خطط لسرقة المجني عليها بعد أن سمعها تتحدث عن امتلاكها مبلغًا ماليًا، فترصد لها، واستغل خروج أسرتها لصلاة الجمعة، وباغتها داخل المنزل واعتدى عليها بالضرب، ثم طعنها عدة طعنات باستخدام سكين قبل أن يستولي على مبلغ مالي ويهرب.


تم ضبط المتهم الذي أرشد عن الأدوات المستخدمة في الجريمة، ومثّل الواقعة أمام النيابة العامة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه، وهو الحكم الذي أيدته لاحقًا محكمة النقض.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

مؤتمر

القاهرة تستضيف فعالية مهنية لتعزيز الشراكات في قطاع الرعاية الصحية

محولات محطة اسوان الثانية

الانتهاء من تطوير محولات محطة كهرباء أسوان الثانية

البابا لاون

بابا الفاتيكان: الدعوة إلى القداسة مسؤولية كل معمد والألم في اتحاد مع المسيح طريق إلى الكمال

بالصور

"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”

ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا

غير الرنجة والفسيخ.. ماذا يحدث لو تناولت السلمون في شم النسيم

السلمون
السلمون
السلمون

فيديو

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد